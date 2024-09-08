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Зумеры фотографируют свои вещи перед сканом в аэропорту — это новая эстетика. Нравится она не всем

Сегодня в 13:54
Фото: @anthropologieeu

В соцсетях появилась тенденция фотографировать личные вещи, которые пассажирам нужно складывать в лоток перед сканированием, — называется она airportaesthetic («эстетика аэропорта»). Зумеры делятся своими наборами для путешествий, пока другие винят их в неуважении к другим путешественникам.

Инфлюэнсеры публикуют снимки аккуратно разложенных в лотках солнцезащитных очков, обуви, туалетных принадлежностей и чтива. Пользователи видят не хлам вещей, которые хаотично разбросаны, чтобы не задерживать очередь, а 35-миллиметровую пленочную камеру, винтажные туфли и первое издание романа «В дороге» Джека Керуака.

Не удивительно, что эстетику аэропорта уже приметили бренды одежды и книжные издательства.

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© @mystackers
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© @mystackers
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© @mystackers
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© @mystackers
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© @mystackers
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© @anthropologieeu

Однако новая эстетика зумеров пришлась по нраву не всем: контроль безопасности не терпит промедления, посчитали некоторые пользователи. New York Post раскритиковала «тенденцию, отнимающую много времени» пассажиров и сотрудников безопасности, а газета Metro предупредила, что эта эстетика может «превратить вас в самого ненавистного человека в аэропорту».

В тиктоке появляются ролики-туториалы по приготовлению к съемке лотка. В комментариях ругаются, что «в аэропорту имени Джона Кеннеди вас бы за это пырнули электрошокером».

Популярная блогерша из Нью-Йорка Челси Лате провела пошаговый инструктаж, как следовать тренду и не быть обузой. По ее словам, самое главное — сделать фотографии после прохождения контроля безопасности в тихом месте, где никому нельзя помешать.

CNN пишет, что даже при этих условиях создания проблем для других не избежать. Телеканал также напомнил, что более гигиенично будет складывать вещи на пол, ведь, согласно исследованию, эти лотки для вещей — самая грязная вещь в аэропортах, на них больше микробов, чем в туалете.

Блогерша Пайпер Тайч, которая тоже сделала трендовое фото, рассказала, что даже не бывала в аэропорту. Она купила лоток для вещей, а посадочный талон просто распечатала.

Несмотря на критику, Управление транспортной безопасности США относится к эстетике аэропортов с оптимизмом: «Пока постановочные гламурные фотографии не вызывают задержек или проблем с другими пассажирами на контрольно-пропускном пункте, то и проблем нет».

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«Brat», «Блонды, гламур» или Бен Аффлек: в какой эстетике прошло ваше лето?
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