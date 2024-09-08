Трампа «обидели» слова Путина про Камалу Харрис

Дональда Трампа обидело то, что Владимир Путин поддержал кандидатуру его конкурентки Камалу Харрис на президентских выборах в США. Об этом кандидат от Республиканской партии заявил в субботу на встрече с избирателями в Висконсине.

«Я очень хорошо знаком с Путиным. Позавчера он поддержал Камалу [Харрис], меня это сильно обидело. Интересно, зачем он это сделал? Он шахматист. Может, это такая насмешка? Не знаю, и никто этого не узнает, они там продумывают все на 19 шагов вперед», — размышлял Трамп на сцене.

«Никто в истории не поступал с Россией жестче меня, и президент Владимир Путин знает это лучше всех», — подчеркнул бывший президент Соединенных Штатов.

О Камале Харрис Путин высказался во время Восточного экономического форума во Владивостоке в минувший четверг. Он назвал кандидатку в президенты США фавориткой гонки.

«Я говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот его сняли с гонки, и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать», — отметил Путин.

Он также отметил «заразительный и выразительный смех» вице-президентки, который «говорит о том, что у нее все хорошо, если у нее все хорошо». В связи с этим Путин понадеялся, что она может воздержаться от новых санкций против РФ.