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Отчет: Илон Маск может стать первым в мире долларовым триллионером к 2027 году

Сегодня в 12:45
Фото: Marc Piasecki/Getty Images

Основатель Tesla Илон Маск может стать первым в мире долларовым триллионером к 2027 году. Отчет опубликовала группа по отслеживанию состояния бизнесменов Informa Connect Academy, передает The Guardian.

Выводы о Маске основаны на том, что его благосостояние в среднем росло на 110% в год. Маск возглавляет компанию по производству электрокаров Tesla, частную ракетную компанию SpaceX и соцсеть X. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, на данный момент Маск считается самым богатым человеком в мире с состоянием в 251 млрд долларов.

Вторым после Маска бизнесменом авторы отчета называют основателя бизнес-конгломерата Гаутама Адани из Индии, который может стать триллионером к 2028 году при условии, что его ежегодный темп роста капитала останется на уровне 123%. К этому же году стать триллионерами есть шансы у гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга и индонезийского энергетического магната Праджого Пангесту.

В 2030 году триллионерами могут стать основатель Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и гендиректор Meta* Марк Цукерберг.

CNBC отмечает, что интерес к личности первого в мире триллионера интересовал общественность с тех пор, как в 1916 году в мире появился первый миллиардер — основатель и в то время крупнейший акционер Standard Oil Джон Д.Рокфеллер.

* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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