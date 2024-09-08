Монеточка* отменила концерт в Казахстане из‑за угрозы экстрадиции в Россию

Певице Монеточке пришлось отменить выступление в Казахстане из‑за уголовного дела в России. Ее слова цитирует Orda.kz.

О деле в отношении артистки стало известно в пятницу. Московская прокуратура возбудила его по статье об уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По этому обвинению ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

«Я мечтала съездить в Казахстан на концерт. Планировала, у нас были готовы дата и площадка. У меня множество зрителей из Казахстана. Я уже даже начала учить какие‑то фразочки на казахском языке. Очень готовилась к концерту», — рассказала певица.

«Сейчас придется его отменить. Как мне объяснили, как я поняла, если я приеду, меня будут обязаны отправить в Россию в тюрьму», — пояснила она.

Ранее Монеточку дважды оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента. В Москве ее обязали выплатить 60 тыс. рублей из‑за публикаций в соцсетях, в том числе фрагмента интервью Михаилу Шацу.

Певица покинула Россию в мае 2022 года и переехала в Литву. Причиной эмиграции она назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Она также добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры.