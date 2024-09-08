В Москве завершился чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага», проходивший с 1 июня. Его победителем и обладателем пояса чемпиона стал 25-летний Дадиан Дмитрий, передает Департамент торговли Москвы.

Второе место в состязании заняла 14-летняя Александра Кононенко, третье — 38-летний Павел Рябов.

Участники чемпионата могли сыграть по три партии в день, получая за каждую победу по одному баллу. В суперфинал прошли 48 человек в возрасте от 8 до 50 лет.