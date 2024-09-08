Около 30 человек отравились на избирательных участках в Петербурге

30 жителей Петербурга обратились за медицинской помощью из‑за отравления готовыми обедами на избирательных участках. Об этом сообщает «Фонтанка».

На резкие боли в животе и рвоту пожаловались работники участковых избирательных комиссий, охранники и полицейские. Они обедали едой от одного поставщиках на выборах в Адмиралтейском и Кировском районах.