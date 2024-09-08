Около 30 человек отравились на избирательных участках в Петербурге

30 жителей Петербурга обратились за медицинской помощью из‑за отравления готовыми обедами на избирательных участках. Об этом сообщает «Фонтанка».
На резкие боли в животе и рвоту пожаловались работники участковых избирательных комиссий, охранники и полицейские. Они обедали едой от одного поставщиках на выборах в Адмиралтейском и Кировском районах.
Деятельность производителя готовой продукции, которую поставляли на участки, временно приостановлена, пишет «Фонтанка». Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В рамках расследования следователи нагрянули в пищевой цех, где готовили блюда.
В июне 13 жителей Курска отравились суши в кафе — у них была острая кишечная инфекция. В меню заведения нашлись роллы под названиями «Стафилоккокай», «Стрептококаи» и «Хот-Стафилоккокай».