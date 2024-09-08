Против Моргенштерна* завели дело об отсутствии маркировки иноагента вслед за Монеточкой*

Алишер Моргенштерн* стал фигурантом уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщает прокуратура Москвы. Рэпер долгое время не маркировал посты в своем телеграм-канале и видео на ютубе, уточнил собеседник РИА «Новости».
Моргенштерна дважды за год штрафовали за нарушение закона об иноагентах, но тот не стал ставить предупреждение о статусе. В августе прокуратура требовала возбудить дело на основании этого. Теперь рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей или заключение на срок до двух лет.
6 сентября, уголовное дело завели против певицы Елизаветы Гырдымовой*, также известной под псевдонимом Монеточка*. Она тоже дважды привлекалась с административной ответственности за отсутствие маркировки.
В июле Моргенштерну грозило уголовное дело за неуведомление о втором гражданстве. 4 сентября рэпер рассказал, что обратился за психологической помощью из‑за депрессии.
* Алишер Моргенштерн и Елизавета Гырдымова (Монеточка) внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.