Против Моргенштерна* завели дело об отсутствии маркировки иноагента вслед за Монеточкой*

Алишер Моргенштерн* стал фигурантом уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщает прокуратура Москвы. Рэпер долгое время не маркировал посты в своем телеграм-канале и видео на ютубе, уточнил собеседник РИА «Новости».

Моргенштерна дважды за год штрафовали за нарушение закона об иноагентах, но тот не стал ставить предупреждение о статусе. В августе прокуратура требовала возбудить дело на основании этого. Теперь рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей или заключение на срок до двух лет.