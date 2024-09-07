The Weeknd выложил обложку нового альбома «Hurry Up Tomorrow»

The Weeknd вслед за объявлением названия нового альбома выпустил обложку. Релиз закроет трилогию, в которую уже входят пластинки «After Hours» и «Dawn FM».

Абель Тесфайе (настоящее имя артиста) всё лето публиковал анимационные видео с детской версией себя под звучание, вероятно, треков с нового альбома. Певец публиковал четверостишья, отсылая к еще невыпущенным трекам. Двумя днями ранее он анонсировал название — «Hurry Up Tomorrow».

© Из соцсетей The Weeknd

«Этот альбом — творческая вершина проекта, третья и последняя глава, созданная с использованием экзистенциальных и внутренних тем», — говорится в описании «Hurry Up Tomorrow». У альбома пока нет даты релиза.

7 сентября The Weeknd выступил в Сан-Паулу, прямая трансляция концерта шла на ютубе. 10% чистой выручки от всех продаж товаров на шоу он передаст организации Brazilian Soul Fund, которая поддерживает пострадавших от стихийных бедствий и экономических трудностей на юге Бразилии.