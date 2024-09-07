Альмодовар получил главный приз фестиваля в Венеции за «Комнату по соседству»

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Режиссер Педро Альмодовар удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва Святого Марка» — за фильм «Комната по соседству». Стали известны все лауреаты смотра, их перечисляет Variety.

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру — Брэйди Корбет («Бруталист»)

Лучший сценарий — Мурило Хаузер, Эйтор Лорега («Я все еще здесь»)

Специальный приз жюри — «Апрель», Деа Кулумбегашвили

«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль — Венсан Линдон («Тихий сын»)

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль — Николь Кидман («Плохая девочка»)

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе — Поль Киршер («И дети после них»)

Председательницей жюри в этом году была Изабель Юппер.

Педро Альмодовар и актрисы Тильда Суинтон и Джулианна Мур удостоились оваций продолжительностью 18 минут и 36 секунд на премьере «Комнаты по соседству».