Альмодовар получил главный приз фестиваля в Венеции за «Комнату по соседству»

Режиссер Педро Альмодовар удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва Святого Марка» — за фильм «Комната по соседству». Стали известны все лауреаты смотра, их перечисляет Variety.
- «Серебряный лев» за лучшую режиссуру — Брэйди Корбет («Бруталист»)
- Лучший сценарий — Мурило Хаузер, Эйтор Лорега («Я все еще здесь»)
- Специальный приз жюри — «Апрель», Деа Кулумбегашвили
- «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль — Венсан Линдон («Тихий сын»)
- «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль — Николь Кидман («Плохая девочка»)
- Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе — Поль Киршер («И дети после них»)
Председательницей жюри в этом году была Изабель Юппер.
Педро Альмодовар и актрисы Тильда Суинтон и Джулианна Мур удостоились оваций продолжительностью 18 минут и 36 секунд на премьере «Комнаты по соседству».
Это первый англоязычный фильм Альмодовара. По сюжету писательница бестселлеров Ингрид (Джулианна Мур) воссоединяется с военной репортершей Мартой (Тильда Суинтон) после разлуки: две женщины погружаются в свое прошлое, но у Марты есть просьба, которая проверит их укрепившуюся связь.