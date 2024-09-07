Преподавателя МГТУ имени Баумана арестовали из‑за украинских песен в «ВК»

Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО 63-летнего члена участковой комиссии № 1423 района Люблино от партии «Яблоко», преподавателя МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко. Об этом сообщает РБК со слов адвоката Оскара Черджиева.

С сайта суда следует, что Нестеренко обвиняется в разжигании ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ), по которому грозит шесть лет лишения свободы. Как пишет ТАСС, поводом для преследования стали пять украинских песен, размещенных на его странице во «ВКонтакте» — в них следователи усмотрели «признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц».

«Он не согласен с тем, что он эти публикации именно размещал. Они просто были добавлены в его аудио, видеозаписи. Соответственно, он не согласен с заключениями экспертизы, которые там имеются», — сказал РБК защитник Нестеренко.

3 сентября в жилище Нестеренко прошли обыски, сообщал Msk1. В тот же день преподавателя увезли на допрос в СК, а затем, со слов адвоката, его «вызывали, он добросовестно являлся, демонстрировал, что законопослушный и никаких попыток скрыться нет».