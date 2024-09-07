Преподавателя МГТУ имени Баумана арестовали из‑за украинских песен в «ВК»

Сегодня / 16:20
Состояние Селены Гомес достигло 1,3 млрд долларов
Сегодня / 20:59
Альмодовар получил главный приз фестиваля в Венеции за «Комнату по соседству»
Сегодня / 17:50
Пермское правительство заплатит семьям военных на спецоперации, у которых родится ребенок в 2024-м
Сегодня / 16:59
В Москве запустили первый участок Троицкой линии метро
Сегодня / 16:26
Энди Серкис предлагал Орландо Блуму вернуться к роли Леголаса с помощью ИИ
Сегодня / 16:17
Гендиректора «Кинопоиска» оштрафовали на 800 тыс. рублей за «пропаганду педофилии» на стриминге
Сегодня / 15:06
Психические заболевания в России начнут лечить электрошоком
Сегодня / 14:57
Тизер «Майнкрафта» собрал миллион дизлайков
Сегодня / 13:57
Мукбанг-блогер Никокадо Авокадо похудел на 113 килограмм
Сегодня / 13:13
«Булочки черствеют»: в Томской области мэр пожаловался на низкую явку на выборах
Сегодня / 12:39
Google удалила видео техноблогера об альтернативных способах хранения данных. Эффект вышел обратным
Сегодня / 11:40
ФИПИ: в ЕГЭ по истории ни один школьник не допустил ошибок в вопросе про СВО
Сегодня / 11:20
«Я не одобряю насилие»: Эмили Армстронг о подозрениях в поддержке актера-насильника
Сегодня / 09:53
В городах России отменили премьеру байопика «Рыжий» с Евгенем Алехиным
Сегодня / 09:21
В Казахстане запретили вебкам
Вчера / 22:38
В Китае запретили усыновлять детей иностранцам
Вчера / 21:42
Вышел первый тизер переосмысления «Человека-волка» от сценариста «Пилы»
Вчера / 20:54
Умер бразильский музыкант Сержио Мендес — исполнитель «Mas Que Nada» и обладатель «Грэмми»
Вчера / 20:02
Из Telegram убрали функцию «Люди рядом». Вместо нее будет «Бизнес рядом»
Вчера / 19:08
Роскачество нашло в энергетиках дрожжи и незаявленные синтетические красители
Вчера / 19:03
Okko снимет семейное фэнтези, вдохновленное уральскими сказками
Вчера / 17:02
Лето 2024 года стало самым жарким на Земле за всю историю наблюдений
Вчера / 17:00
Создателя «Mr. Freeman» заочно приговорили к 8 годам за фейки об армии
Вчера / 16:51
Японская компания наняла 10 кошек
Вчера / 16:15
Британская прокуратура сняла с Харви Вайнштейна обвинения в сексуальных домогательствах
Вчера / 15:45
Сценарий «Джокера: Безумие на двоих» переписывали в последний момент в трейлере Хоакина Феникса
Вчера / 15:31
В Дубае построят второй по высоте в мире небоскреб
Вчера / 15:18
В России снизился спрос на копирайтеров и редакторов из‑за ИИ
Вчера / 15:05
На крыше музея «Гараж» откроется осенний коворкинг «Яндекса»
Вчера / 14:32
Историческое здание «Крестов» в Петербурге выставят на аукцион
Вчера / 14:26
Вышел тизер фильма «Озеро Каддо» спродюсированного М.Найтом Шьямаланом
Вчера / 13:20
Пятая благотворительная распродажа Miracle Sale фонда «Жизнь как чудо» пройдет в Москве 22 сентября
Вчера / 12:59
Стали известны подробности сюжета третьего сезона «Метода»
Вчера / 12:20
Event-директор «Афиши» обсудил влияние музыки на внешний облик города
Вчера / 12:11
Сериал «Монастырь» с Ивлеевой может получить второй сезон

Преподавателя МГТУ имени Баумана арестовали из‑за украинских песен в «ВК»

Сегодня в 19:56
Фото: nesterenko_mgtu/ВКонтакте

Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО 63-летнего члена участковой комиссии № 1423 района Люблино от партии «Яблоко», преподавателя МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко. Об этом сообщает РБК со слов адвоката Оскара Черджиева.

С сайта суда следует, что Нестеренко обвиняется в разжигании ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ), по которому грозит шесть лет лишения свободы. Как пишет ТАСС, поводом для преследования стали пять украинских песен, размещенных на его странице во «ВКонтакте» — в них следователи усмотрели «признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц».

«Он не согласен с тем, что он эти публикации именно размещал. Они просто были добавлены в его аудио, видеозаписи. Соответственно, он не согласен с заключениями экспертизы, которые там имеются», — сказал РБК защитник Нестеренко.

3 сентября в жилище Нестеренко прошли обыски, сообщал Msk1. В тот же день преподавателя увезли на допрос в СК, а затем, со слов адвоката, его «вызывали, он добросовестно являлся, демонстрировал, что законопослушный и никаких попыток скрыться нет».

Уроженец Москвы Нестеренко работал доцентом кафедры философии МГТУ и написал нескольких книг об Александре Невском.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами