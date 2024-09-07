Пермское правительство заплатит семьям военных на спецоперации, у которых родится ребенок в 2024-м

Правительство Пермского края выплатит почти 128 тыс. рублей семьям участников спецоперации, у которых в 2024 году появился или появится ребенок. Объявление об этом вышло в «ВК»-группе субъекта, обратил внимание RTVI.
Единовременную выплату в размере 127 994 рублей смогут получить жены при нескольких условиях.
- заявитель должен постоянно проживать в Пермском крае к дате рождения ребенка;
- ребенок должен родиться в зарегистрированном браке;
- ребенок должен родиться в период с 1 января по 31 декабря 2024 года;
- получить материальную поддержку можно во время участия мужчины в боевых действиях на территории Украины или в течение года после его возвращения, а также в течение 300 дней с момента гибели или пропажи без вести отца ребенка.
Также в посте перечисляются документы, необходимые для получения денег.