Гендиректора «Кинопоиска» оштрафовали на 800 тыс. рублей за «пропаганду педофилии» на стриминге

Генерального директора «Кинопоиска» Александра Дунаевского оштрафовали на 800 тыс. рублей из‑за фильма «Любовь», в который следствие усмотрело «пропаганду педофилии». Руководство стриминга намерено оспаривать это решение суда, передает «Подъем».

Дунаевского признали виновным в «пропаганде педофилии» из‑за «Любви» Гаспара Ноэ, в которой 16-летняя героиня занимается любовью со студентом, а постельные сцены, по мнению суда, «нормализуют в сознании реципиента возможность выбора несовершеннолетнего объекта для вступления в половые отношения». На данный момент фильма на сайте «Кинопоиска» нет, остался только трейлер.

В пресс-службе «Кинопоиска» отметили, что в Уголовном кодексе РФ «четко определяется» возраст согласия — 16 лет, и именно столько лет героине фильма. В отрывке с постельной сценой «нет принуждения или насилия», отметили там.

«Любовь» вышла на экраны в 2015 году. По сюжету молодая пара решает впустить в свои отношения вторую девушку, которая вскоре беременеет. «Общий сюжет фильма заключается в страданиях и переживаниях главного героя по поводу своей измены, самоосуждения себя за факт измены и развратной жизни, а также ностальгии по своим отношениям с возлюбленной», — пояснили в «Кинопоиске».

Ранее «Кинопоиск» штрафовали на миллион рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ* без возрастной маркировки 18+. Суд усмотрел нарушения в демонстрации «Дневника Бриджит Джонс», «Жадности», «Английского цирюльника», «Идеальных незнакомцев» и не только.