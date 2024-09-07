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Тизер «Майнкрафта» собрал миллион дизлайков

Сегодня в 14:57
Фото: Warner Bros./YouTube

Тизер фильма «Майнкрафт» за три дня собрал 26 млн просмотров и более миллион дизлайков, обратил внимание Forbes. Это стало известно благодаря специальному браузерному расширению.

По данным Return YouTube Dislike, видео набрало 1,1 млн дизлайков и почти 600 тыс. лайков. Пользователи раскритиковали визуал и бросающуюся в глаза «зеленку», которая виднеется за актерами. Самым мемным отрывком из тизера стало появление Джека Блэка в роли Стива: актер похож на самого себя, а не на персонажа, пишет издание.

Forbes выделил две главные претензии к создателям «Майнкрафта»:

  • Нет никаких реальных объяснений, почему в фильме должны сниматься живые актеры, поскольку это эквивалентно тому, как если бы Крис Пратт в красной рубашке и комбинезоне попал в мир Super Mario.
  • Непонятно, почему в фильме решили сделать странно искаженный стиль блоков вместо того, чтобы сделать фильм с реальной графикой из Minecraft. Как, например, снять фильм про Lego с использованием игрушек Lego.

Некоторые пользователи гадают, сможет ли негативная реакция на трейлер заставить Warner Bros. переделать графику картины. Такая ситуация случилась в 2019 году после критики дебютного трейлера «Соник в кино».

Премьера «Майнкрафта» с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа состоится 4 апреля 2025 года. Режиссером стал Джаред Хесс («Наполеон Динамит», «Войти в историю»).

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