Тизер «Майнкрафта» собрал миллион дизлайков

Тизер фильма «Майнкрафт» за три дня собрал 26 млн просмотров и более миллион дизлайков, обратил внимание Forbes. Это стало известно благодаря специальному браузерному расширению.

По данным Return YouTube Dislike, видео набрало 1,1 млн дизлайков и почти 600 тыс. лайков. Пользователи раскритиковали визуал и бросающуюся в глаза «зеленку», которая виднеется за актерами. Самым мемным отрывком из тизера стало появление Джека Блэка в роли Стива: актер похож на самого себя, а не на персонажа, пишет издание.