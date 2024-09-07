В Москве запустил первый участок Троицкой линии метро

В Москве открыли первый участок Троицкой линии метрополитена. Об этом пишет РИА «Новости».

На отрезке поезд ходит между станциями станции «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». С «Новаторской» можно пересесть на Большую кольцевую линию. Протяженность маршрута пока составляет 8,3 километра, по нему начнут ходить современные поезда «Москва-2024» с мощными системами кондиционирования и USB-розетками для зарядки гаджетов.

По планам властей, ветка станет шестнадцатой в схеме метро, свяжет станцию МЦК «ЗИЛ» с городом Троицк. Ее общая длина должна превысить 40 километров, а к открытым четырем остановкам добавят еще 13, что сделает ее одной из самых длинных в системе.

«Город развивается, поэтому мы продолжаем реализовывать крупные проекты. Один из таких проектов — строительство Троицкой линии метро, 43 километра, 17 станций. <…> . Вокруг этих станций проживают где‑то около 800 тыс. человек. Дальше этапами будем запускать всю линию», — пообещал мэр столицы Сергей Собянин.