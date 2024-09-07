Состояние Селены Гомес достигло 1,3 млрд долларов

Состояние актрисы и певицы Селены Гомес превысило 1 млрд долларов, подсчитал Bloomberg.
Львиную долю богатства 32-летней артистки составляет 51% доля в успешном бренде косметики Rare Beauty — стоимость акций оценили в 1,1 млрд. Кроме нее в дело инвестировали глава фонда New Theory Ventures Никки Эслами и ставший директором ветеран индустрии Скотт Фридман.
Компания возникла 5 лет назад, покорила инфлюенсеров и стал популярной у подростков. Хайп возник вокруг жидких румян Soft Pinch Liquid Blush, к 2022 году они принесли фирме больше 70 млн долларов выручки и 3 млн проданных единиц. В прошлом году эта сумма выросла в 5 раз, а оценка всей компании достигла 2 млрд.
Всего Гомес оценивают в 1,3 млрд долларов. 91 млн ей принесли рекламные контракты с производителем спортивной одежды Puma, а также люксовыми брендами Louis Vuitton и Coach. 62 млн долларов певица заработала от концертных туров, 33 млн — медиаплатформа Wondermind с инструментами для поддержания ментального здоровья, 23 млн пришли от продажи альбомов, а 17 млн — от съемок в кино и сериалах.