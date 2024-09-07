Психические заболевания в России начнут лечить электрошоком

В России вновь начнут лечить психические заболевания с помощью электрошоковой терапии. Метод попал в список рекомендуемых, который одобрил Минздрав, и вступит в силу с 1 января 2025 года.

Электросудорожная терапия попала в перечень рекомендаций по лечению взрослых пациентов с диагнозом «специфические расстройства личности». Процедура может быть назначена больным с параноидным, шизоидным, диссоциальным, эмоционально неустойчивым, истерическим и тревожным расстройствами.

Также в обновленный документ вошли советы по введению новых диагностических тестов, повышению роли психотерапии и корректировке медикаментозного лечения. Последнее означает сокращение перечня рекомендованных препаратов.

Метод ЭСТ критикуют психиатры-специалисты. Согласно исследованию британских профессоров Джона Рида и Ричарда Бенталла, терапия имеет минимальную эффективность при лечении депрессии и шизофрении, но в то же время может привести к амнезии или смерти пациента.

В начале этого года российские психиатры предложили «лечить» трансперсон психотерапией. Целью такой терапии станет примирение человека с его врожденным полом.