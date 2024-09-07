Энди Серкис предлагал Орландо Блуму вернуться к роли Леголаса с помощью ИИ

Орландо Блум обсуждал с Энди Серкисом возвращение к роли Леголаса. Об этом актер рассказал Variety.

В данный момент режиссер занят подготовкой к съемкам «Охоты за Голлумом» — спин-оффа трилогии «Властелина Колец» Питера Джексона. Он также намерен исполнить роль Голлума, как и в прошлых трех фильмах. Джексон также примет участие в проекте, но лишь в качестве исполнительного продюсера. Релиз ленты ожидается в 2026 году.

В беседе с изданием Блум выразил готовность снова сыграть знаменитого эльфа.

«Потрясающие были фильмы. Да, [я бы вернулся] Не знаю, как бы это можно было сделать, наверное, с искусственным интеллектом сегодня возможно что угодно. Но если Питер Джексон скажет из окна выпрыгнуть, я лишь спрошу, с какого этажа это сделать. Он помог мне построить карьеру», — сказал артист.

«Я совсем ничего не знаю об их планах. Лишь общался с Энди [Серкисом], и он сказал, что пока ничего не готово. Я поинтересовался, как они вообще смогут такое провернуть. Он предположил, что искусственным интеллектом. Съемки во „Властелине Колец“ были просто чудесными, не вспомню о них ничего плохого», — добавил Блум.

Вероятно, говоря об ИИ, актер имеет в виду цифровое омоложение лица с помощью алгоритмов. Действие «Охоты на Голлума» развернется до событий «Властелина Колец».