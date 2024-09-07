Мукбанг-блогер Никокадо Авокадо похудел на 113 килограммов

Мукбанг-блогер Никокадо Авокадо за семь месяцев похудел на 113 килограммов. Он выложил новый ролик, на котором видно, как сильно изменилась его внешность.

Рассказ Авокадо о своей трансформации вызвал подозрения у пользователей, не использовал ли блогер скандальные препараты для похудения типа «Оземпик». Сам же Николас Перри (его настоящее имя) признался, что публиковал заранее записанные видео, в то время как занимался похудением в течение двух лет.

«Люди — самые извращенные создания на планете, и все же мне удается оставаться на два шага впереди всех. <…> Еще вчера люди называли меня толстым и больным. Сегодня я сбросил 113 килограммов и доказал, что они ошибаются», — сказал Перри в видео под названием «На два шага впереди».

Своих критиков Перри сравнил с муравьями, которые слепо поглощают любую информацию, которую им скармливают. «Вы будете продолжать потреблять эти истории обо мне год за годом, до тех пор, пока я говорю интернету, что я злодей», — считает он.