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Мукбанг-блогер Никокадо Авокадо похудел на 113 килограммов

Сегодня в 13:57
Фото: Nikocado Avocado/YouTube

Мукбанг-блогер Никокадо Авокадо за семь месяцев похудел на 113 килограммов. Он выложил новый ролик, на котором видно, как сильно изменилась его внешность.

Рассказ Авокадо о своей трансформации вызвал подозрения у пользователей, не использовал ли блогер скандальные препараты для похудения типа «Оземпик». Сам же Николас Перри (его настоящее имя) признался, что публиковал заранее записанные видео, в то время как занимался похудением в течение двух лет.

«Люди — самые извращенные создания на планете, и все же мне удается оставаться на два шага впереди всех. <…> Еще вчера люди называли меня толстым и больным. Сегодня я сбросил 113 килограммов и доказал, что они ошибаются», — сказал Перри в видео под названием «На два шага впереди».

Своих критиков Перри сравнил с муравьями, которые слепо поглощают любую информацию, которую им скармливают. «Вы будете продолжать потреблять эти истории обо мне год за годом, до тех пор, пока я говорю интернету, что я злодей», — считает он.

Блогер рассказывал, что страдает эректильной дисфункцией и потерей либидо из‑за переедания. В 2021 году он объявил, что классифицируется как инвалид и передвигается на мобильном скутере. При этом отказываться от поедания еды в огромных количествах на камеру Перри не собирается даже после похудения — именно этим он занялся в своем новом ролике.

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