Google удалила видео техноблогера об альтернативных способах хранения данных. Эффект вышел обратным

Google удалила видео технлоблогера Linus Tech Tips с ютуба об альтернативных сервисах хранения личных данных, паролей, способах обхода рекламы и размещения контента. Автора обвинили в нарушении правил площадки.
В удаленном ролике блогер Линус Себастьян рассказывал, как Google следит за данными пользователей, и поделился способами по «дегуголизиции своей жизни». Вместо облачного хранилища Google Drive он предложил Dropbox или OneDrive, а заменой инструмента для хранения паролей Google Password Manager — Keypass и Bitwarden.
Всего Себастьян, на которого подписаны 15 млн аккаунтов, выпустил два видео. Первое набрало более 2 млн просмотров, следом на волне успеха вышло и второе.
Зрителей возмутило поведение Google, поэтому они принялись массово загружать копии видео. В то же время первая часть из серии «Дегуголизация своей жизни» все еще доступна на канале Linus Tech Tips.
В середине августа из внутренних документов выяснилось, что Google грозила разрывом контракта техноблогерам, которые ставили в пример смартфону Pixel 9 устройства конкурентов и делали предпочтение в их пользу. Ранее такого условия в соглашениях для инфлюэнсеров не было, а в связи с его появлением некоторые из участников покинули программу.