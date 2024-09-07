Google удалила видео техноблогера об альтернативных способах хранения данных. Эффект вышел обратным

Google удалила видео технлоблогера Linus Tech Tips с ютуба об альтернативных сервисах хранения личных данных, паролей, способах обхода рекламы и размещения контента. Автора обвинили в нарушении правил площадки.

В удаленном ролике блогер Линус Себастьян рассказывал, как Google следит за данными пользователей, и поделился способами по «дегуголизиции своей жизни». Вместо облачного хранилища Google Drive он предложил Dropbox или OneDrive, а заменой инструмента для хранения паролей Google Password Manager — Keypass и Bitwarden.

Всего Себастьян, на которого подписаны 15 млн аккаунтов, выпустил два видео. Первое набрало более 2 млн просмотров, следом на волне успеха вышло и второе.

Зрителей возмутило поведение Google, поэтому они принялись массово загружать копии видео. В то же время первая часть из серии «Дегуголизация своей жизни» все еще доступна на канале Linus Tech Tips.