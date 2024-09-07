«Булочки черствеют»: в Томской области мэр пожаловался на низкую явку на выборах

Мэр города в Томской области был разочарован, когда не увидел горожан на избирательном участке в единый день голосования. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В городе Стрежевой на северо-западе региона проживают чуть меньше 40 тыс. граждан. В эти выходные там выбирают депутатов городской думы. Зашедший на один из участков глава города Валерий Дениченко остался недоволен увиденным.

«Пусто и грустно на избирательных участках. Булочки медленно черствеют, члены избирательных комиссий борются со сном», — написал он.

«Я свое дело сделал — четыре галочки поставил, сфотографировался, демократию поддержал», — отчитался чиновник.

По данным администрации на 15.00 субботы, свои голоса в городе отдали 984 стрежевчанина, из них 629 взяли бюллетени на участках.

Голосование на выборах разного уровня проходит в России с 6 по 8 сентября. Жители 21 региона выберут себе губернаторов, а в 13 субъектах — депутатов местных парламентов и представителей в Госдуме.