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ФИПИ: в ЕГЭ по истории ни один школьник не допустил ошибок в вопросе про СВО

Сегодня в 11:40
Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В едином государственном экзамене по истории ни один школьник не ошибся в вопросе про специальную военную операцию на территории Украины. Об этом сообщил Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) в методических рекомендациях для учителей, пишет РИА «Новости».

Сотрудники института проанализировали типичные ошибки экзаменуемых и заключили, что все ученики смогли ответить на вопрос о подписании договора о вхождении Луганской народной республики в состав России и соотнесли это событие с СВО.

«В обоих ответах ошибки были допущены при определении фактов, относящихся к процессам «противодействия реформам Петра I» и «преодолению Россией последствий Смутного времени». Отметим, что никто из выпускников не допустил ошибку в определении факта для процесса «Специальная военная операция (СВО)», — говорится в методических рекомендациях.

Также «не имели массового характера» ошибки в вопросах о действующих лицах СВО. В методических рекомендациях упоминается майор медицинской службы Александр Сеикаев, персону которого школьник должен был связать с событиями специальной военной операции.

В беседе с агентством зампредседателя комиссии разработчиков ЕГЭ по истории Игорь Артасов отметил, что школьники были готовы к вопросам про СВО и хорошо с ними справились, так как существует учебник, где можно найти всю необходимую информацию.

«Тут дело в том, что существует учебник в настоящее время. Вот в принципе он распространен во всех школах России — под редакцией (помощника президента, председателя РВИО Владимира) Мединского. <…> Наверное, вот это сыграло свою роль, потому что подготовиться было не очень трудно по этим заданиям», — уверен разработчик вопросов.

По его словам, в будущем вопросы могут стать более сложными.

«Речь может идти об углублении содержания. У нас нет заданий на причинно-следственные связи об СВО, на аргументацию, сравнения — эти задания мы не включаем в КИМы, так как в учебнике недостаточно материала, чтобы так было возможно спросить. Как только учебник будет дополнен, появится аналитика более сложная, конечно, можно будет углублять задания», — предположил Артасов.

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