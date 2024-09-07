ФИПИ: в ЕГЭ по истории ни один школьник не допустил ошибок в вопросе про СВО

В едином государственном экзамене по истории ни один школьник не ошибся в вопросе про специальную военную операцию на территории Украины. Об этом сообщил Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) в методических рекомендациях для учителей, пишет РИА «Новости».

Сотрудники института проанализировали типичные ошибки экзаменуемых и заключили, что все ученики смогли ответить на вопрос о подписании договора о вхождении Луганской народной республики в состав России и соотнесли это событие с СВО.

«В обоих ответах ошибки были допущены при определении фактов, относящихся к процессам «противодействия реформам Петра I» и «преодолению Россией последствий Смутного времени». Отметим, что никто из выпускников не допустил ошибку в определении факта для процесса «Специальная военная операция (СВО)», — говорится в методических рекомендациях.

Также «не имели массового характера» ошибки в вопросах о действующих лицах СВО. В методических рекомендациях упоминается майор медицинской службы Александр Сеикаев, персону которого школьник должен был связать с событиями специальной военной операции.

В беседе с агентством зампредседателя комиссии разработчиков ЕГЭ по истории Игорь Артасов отметил, что школьники были готовы к вопросам про СВО и хорошо с ними справились, так как существует учебник, где можно найти всю необходимую информацию.

«Тут дело в том, что существует учебник в настоящее время. Вот в принципе он распространен во всех школах России — под редакцией (помощника президента, председателя РВИО Владимира) Мединского. <…> Наверное, вот это сыграло свою роль, потому что подготовиться было не очень трудно по этим заданиям», — уверен разработчик вопросов.

По его словам, в будущем вопросы могут стать более сложными.