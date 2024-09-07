«Я не одобряю насилие»: Эмили Армстронг о подозрениях в поддержке актера-насильника

Эмили Армстронг ответила фанатам Linkin Park на подозрения в поддержке актера Дэнни Мастерсона. Пост с комментарием появился в сторис ее инстаграма*.

В 2023 году звезда ситкомов «Шоу 70-х» и «Ранчо» был приговорен к 30 годам лишения свободы за изнасилование двух женщин в начале 2000-х годов. Фанаты Linkin Park обратили внимание на то, что Армстронг присутствовала на слушаниях дела в 2020 году.

«Привет, я Эмили. Многие из вас совсем не знают меня, и я хотела бы прояснить события, которые случились некоторое время назад. Несколько лет назад меня попросили поддержать в суде человека, которого я считала своим другом, и я пришла на одно из ранних слушаний в качестве наблюдателя», — начинается пост певицы.

«Вскоре я поняла, что делать этого не стоило. Я всегда стараюсь видеть в людях хорошее, но в этот раз ошиблась. С тех пор я ни разу с ним не общалась. Открылись невообразимые подробности, и впоследствии он был признан виновным», — пишет Армстронг, не называя имен.

«Пишу как можно понятнее: я не одобряю жестокое обращение и насилие в отношении женщин и сочувствую жертвам его преступлений», — закончила она пост.

Музыкантка оставила без комментариев подозрения в увлечении сайентологией. Совместную фотографию с одного из мероприятий этой церкви публиковал ее коллега, солист группы Mars Volta Седрик Бикслер-Завала, он также приходится мужем одной из пострадавших от сексуализированного насилия со стороны Мастерсона.

6 августа этого года Linkin Park объявили о возвращении и участии солистки группы Dead Sara Эмили Армстронг в новом составе коллектива. Бикслер-Завала напомнил, что певица приходила на слушания по уголовному делу Мастерсона.

Под постом в соцсетях Dead Sera он написал: «Удивлен, что никто из вас не выступил в поддержку Мастерсона, хотя ваша певичка была на слушаниях. Эмили, помнишь, как ваша банда сайентологов напала на пострадавшую в суде? Тогда еще приставам пришлось отгонять ваших культистов. А гомофобные заявления в „Дианетике“ [книге основателя церкви Рона Хаббарда] вас не смущают?»

Эмили Армстронг и Седрик Бикслер-Завала на праздновании 44-летия со дня основания Сайентологической церкви

Пострадавшая от рук Мастерсона Крисси Карнелл-Биксер также не осталась в стороне. Она назвала Армстронг «убежденной сайентологичкой, которая поддерживала насильника как в суде, так и за его пределами».