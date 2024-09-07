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В городах России отменили премьеру байопика «Рыжий» с Евгенем Алехиным

Сегодня в 09:53
Кадр: Hype Film

В Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске сорвалась премьера картины «Рыжий» о поэте Борисе Рыжем. Об этом написали Е1.ru и «Фонтанка».

Первые показы должны пройти в кинотеатрах «Пионер», «Аврора» и «Победа», а также в «Ельцин центре». Сообщая об отмене, площадки не смогли назвать причину. Владельцы кинозалов лишь отметили, что срыв произошел не по их вине.

Позже представители «Пионера» рассказали E1 о «некоторых проблемах с фильмом» и прокатным удостоверением, но подчеркнули, что это не означает полной отмены показа.

«К сожалению, есть некоторые проблемы с фильмом, но мы пока не можем ничего прокомментировать. Мы сами ждем решение продюсеров. Есть также проблемы с прокатным удостоверением, но они решаемые», — сказали в кинотеатре.

«Пока что пришлось перенести те показы, которые должны были пройти в выходные. В понедельник у нас, скорее всего, будет новое объявление», — добавили в пресс-службе.

Действие «Рыжего» разворачивается в конце 1990-х в Екатеринбурге. «По холодным и опасным улицам города слоняется от тусовки к тусовке компания молодых поэтов, в том числе и самый талантливый — младший научный сотрудник Института геофизики Борис Рыжий. Ироничный и свойский, он с одинаковой легкостью может договориться с местными братками, сгонять в Москву за премией „Антибукер“, подраться у ларька и загреметь в отделение», — говорится в синопсисе.

Главную роль исполнил поэт, а также вокалист «Макулатуры» и «Ночных грузчиков» Евгений Алехин. Также в фильме снялись Таисия Вилкова, Евгений Ткачук, Евгений Серзин. Режиссером ленты стал Семен Серзин («Человек из Подольска»).

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