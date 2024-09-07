В Казахстане запретили вебкам

В Казахстане вступил в силу закон о запрете вебкама. Об этом пишет Tengrinews.

Запрет стал возможным благодаря новым поправкам в закон «О противодействии торговле людьми» Уголовного кодекса страны. Документ был дополнен понятием «иные услуги сексуального характера». К таковым законодатели отнесли действия для получения «дохода или выгод» от «удовлетворения половой потребности (страсти) другого лица» дистанционно, в том числе с помощью интернета.

Термин также добавили в ряд других статей: о вовлечении в занятие проституцией, о получении сексуальных услуг от несовершеннолетних и организацию притонов для занятия проституцией. Соответствующие преступления наказываются лишением свободы от семи до двенадцати лет.

В июне этого года аналогичный запрет был введен в соседнем Кыргызстане. Моделям теперь грозят штрафы, а организаторам — сроки до семи лет (если в студии снимали несовершеннолетних — до 15).

По мнению депутатов, в вебкаме чаще всего участвуют молодые девушки, которые ищут легких денег, а деятельность таких студий может противоречить правам и свободам человека.