В Китае запретили усыновлять детей иностранцам

Китайские власти больше не разрешают иностранцам усыновлять детей в стране. Об этом заявила представительница МИД КНР Мао Нин, сообщает The Guardian. Исключение будут делать лишь для иностранцев, которые хотят усыновить в КНР кровного родственника, например, пасынка.

Мао не пояснила, с чем связано такое решение, сказав лишь, что оно соответствует духу международных отношений. «Мы выражаем нашу признательность тем иностранным правительствам и семьям, которые хотят усыновить китайских детей, за их добрые намерения, любовь и доброту, которые они проявили», — добавила она.

За последние три десятилетия иностранцы усыновили не менее 150 тыс. китайских детей. Высокий показатель связан с политикой «одна семья — один ребенок», которая вынуждала родителей отказываться от детей, в особенности от девочек и младенцев с ограниченными возможностями.

Большинство усыновленных из Китая детей за этот период — 82,6 тыс. — переехали в США. Новое решение китайских властей вызвало озабоченность сотен семей в Штатах, которые хотят усыновить детей из КНР.