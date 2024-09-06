В Китае запретили усыновлять детей иностранцам

Вчера / 12:59
Стали известны подробности сюжета третьего сезона «Метода»
Вчера / 21:42
Вышел первый тизер переосмысления «Человека-волка» от сценариста «Пилы»
Вчера / 20:54
Умер бразильский музыкант Сержио Мендес — исполнитель «Mas Que Nada» и обладатель «Грэмми»
Вчера / 20:02
Из Telegram убрали функцию «Люди рядом». Вместо нее будет «Бизнес рядом»
Вчера / 19:08
Роскачество нашло в энергетиках дрожжи и незаявленные синтетические красители
Вчера / 19:03
Okko снимет семейное фэнтези, вдохновленное уральскими сказками
Вчера / 17:02
Лето 2024 года стало самым жарким на Земле за всю историю наблюдений
Вчера / 17:00
Создателя «Mr. Freeman» заочно приговорили к 8 годам за фейки об армии
Вчера / 16:51
Японская компания наняла 10 кошек
Вчера / 16:15
Британская прокуратура сняла с Харви Вайнштейна обвинения в сексуальных домогательствах
Вчера / 15:45
Сценарий «Джокера: Безумие на двоих» переписывали в последний момент в трейлере Хоакина Феникса
Вчера / 15:31
В Дубае построят второй по высоте в мире небоскреб
Вчера / 15:18
В России снизился спрос на копирайтеров и редакторов из‑за ИИ
Вчера / 15:05
На крыше музея «Гараж» откроется осенний коворкинг «Яндекса»
Вчера / 14:32
Историческое здание «Крестов» в Петербурге выставят на аукцион
Вчера / 14:26
Вышел тизер фильма «Озеро Каддо» спродюсированного М.Найтом Шьямаланом
Вчера / 13:20
Пятая благотворительная распродажа Miracle Sale фонда «Жизнь как чудо» пройдет в Москве 22 сентября
Вчера / 12:20
Event-директор «Афиши» обсудил влияние музыки на внешний облик города
Вчера / 12:11
Сериал «Монастырь» с Ивлеевой может получить второй сезон
Вчера / 11:51
РКН заблокировал «Горбатую гору» на пиратских сайтах
Вчера / 11:18
Green Day прервали концерт в Детройте из‑за пролетающего дрона
Вчера / 11:01
Telegram ввел модерацию приватных чатов после задержания Дурова
Вчера / 10:56
Deadline: новые «Друзья Оушена» запущены в разработку. Джордж Клуни и Брэд Питт вернутся
Вчера / 10:52
«Перекресток» проводил лето велнес-вечеринкой с йогой на крыше
Обновлено вчера в 10:39
В сети появился проект РКН по учету блогеров с 10 тыс. подписчиков. Ведомство заявило об ошибке
Вчера / 10:00
«Не знаю, что еще можно сказать о Трампе»: «Южный Парк» не будет освещать президентскую гонку
Вчера / 09:39
Скончался рэпер Rich Homie Quan
Вчера / 09:22
Linkin Park возвращаются. Честера Беннингтона заменит Эмили Армстронг
Вчера / 08:52
«Спасибо за мемы»: Павел Дуров опубликовал первый пост после задержания
5 сентября / 22:41
В сети появился отрывок сериала «Губдай» с Дюжевым в роли Байдена
5 сентября / 21:45
Вышел второй трейлер «Злой» с Арианой Гранде
5 сентября / 21:01
В Steam появился симулятор скуфа
5 сентября / 19:53
В Москве таможенники обнаружили в посылках тысячи живых муравьев
5 сентября / 19:21
Вышел трейлер второго сезона анимационного сериала «Аркейн»
5 сентября / 19:18
Вышел тизер нового сериала Тейлора Шеридана «Землевладелец» с Билли Бобом Торнтоном

В Китае запретили усыновлять детей иностранцам

Вчера в 22:38
Фото: Conikal/Unsplash

Китайские власти больше не разрешают иностранцам усыновлять детей в стране. Об этом заявила представительница МИД КНР Мао Нин, сообщает The Guardian. Исключение будут делать лишь для иностранцев, которые хотят усыновить в КНР кровного родственника, например, пасынка.

Мао не пояснила, с чем связано такое решение, сказав лишь, что оно соответствует духу международных отношений. «Мы выражаем нашу признательность тем иностранным правительствам и семьям, которые хотят усыновить китайских детей, за их добрые намерения, любовь и доброту, которые они проявили», — добавила она.

За последние три десятилетия иностранцы усыновили не менее 150 тыс. китайских детей. Высокий показатель связан с политикой «одна семья — один ребенок», которая вынуждала родителей отказываться от детей, в особенности от девочек и младенцев с ограниченными возможностями.

Большинство усыновленных из Китая детей за этот период — 82,6 тыс. — переехали в США. Новое решение китайских властей вызвало озабоченность сотен семей в Штатах, которые хотят усыновить детей из КНР.

Пекин уведомил госдепартамент США, что приостановит все незавершенные процессы по усыновлению, независимо от того, на какой стадии они находятся. Исключением будут лишь те, в которых уже выдали разрешение на усыновление. Посольство США обратилось за письменными разъяснениями в МИД Китая.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами