В Китае запретили усыновлять детей иностранцам

Китайские власти больше не разрешают иностранцам усыновлять детей в стране. Об этом заявила представительница МИД КНР Мао Нин, сообщает The Guardian. Исключение будут делать лишь для иностранцев, которые хотят усыновить в КНР кровного родственника, например, пасынка.
Мао не пояснила, с чем связано такое решение, сказав лишь, что оно соответствует духу международных отношений. «Мы выражаем нашу признательность тем иностранным правительствам и семьям, которые хотят усыновить китайских детей, за их добрые намерения, любовь и доброту, которые они проявили», — добавила она.
За последние три десятилетия иностранцы усыновили не менее 150 тыс. китайских детей. Высокий показатель связан с политикой «одна семья — один ребенок», которая вынуждала родителей отказываться от детей, в особенности от девочек и младенцев с ограниченными возможностями.
Большинство усыновленных из Китая детей за этот период — 82,6 тыс. — переехали в США. Новое решение китайских властей вызвало озабоченность сотен семей в Штатах, которые хотят усыновить детей из КНР.
Пекин уведомил госдепартамент США, что приостановит все незавершенные процессы по усыновлению, независимо от того, на какой стадии они находятся. Исключением будут лишь те, в которых уже выдали разрешение на усыновление. Посольство США обратилось за письменными разъяснениями в МИД Китая.