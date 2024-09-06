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Вышел первый тизер переосмысления «Человека-волка» от сценариста «Пилы»

Вчера в 21:42
Фото: Universal Pictures/YouTube

На ютуб-канале Universal Pictures появился первый тизер переосмысления классического хоррора «Человек-волк». В зарубежный прокат фильм выйдет 17 января 2025 года.

Действие картины перенесено в наши дни. В центре сюжета — семейная пара и их дочь, которые сталкиваются со свирепым оборотнем.

Режиссером и сценаристом нового «Человека-волка» выступает Ли Уоннелл, наиболее известный работой над кинофраншизой «Пила». Он также написал несколько частей «Астрала», снял «Апгрейд» и «Человека-невидимку» 2020 года.

В главных ролях — Кристофер Эбботт («Бедные-несчастные»), Джулия Гарнер («Озарк») и начинающая актриса Матильда Ферт.

Оригинальный «Человек-волк» вышел в 1941 году и определил несколько основополагающих признаков жанра хоррора. В 2010 году на экранах появился его крупнобюджетный ремейк с Бенисио Дель Торо, Энтони Хопкинсом и Эмили Блант. Он получил прохладный прием у критиков, но показал хорошие продажи на DVD и Blu-Ray, а также удостоился «Оскара» за лучший грим.

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