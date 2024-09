В возрасте 83 лет скончался бразильский композитор и пианист Сержио Мендес. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи музыканта.

В 1968 году Мендес выступил на премии «Оскар», где исполнил «The Look of Love», написанную Бертом Бакараком и Хэлом Дэвидом. Его альбом 1993 года «Brasileiro» был удостоен «Грэмми», а в записи пластинки «Timeless» 2006 года поучаствовали The Black Eyed Peas, Джастин Тимберлейк, Джон Ледженд и Q-Tip.