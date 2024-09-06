В возрасте 83 лет скончался бразильский композитор и пианист Сержио Мендес. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи музыканта.

Мендес умер из‑за проблем со здоровьем, вызванных длительным течением COVID. По словам его близких, артист мирно скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, рядом с женой и любящими детьми. В последний раз Мендес выступал в ноябре 2023 года при полных залах в Париже, Лондоне и Барселоне, отмечается в заявлении.

Музыкальную карьеру Мендес начал подростком в конце 1950-х, играл в ночных клубах Рио популярную на тот момент босса-нову. Под руководством пионера жанра Антониу Карлоса Жобима Мендес сформировал группу Sexteto Bossa Rio и в 1961-м выпустил дебютный инструментальный альбом «Dance Moderno».

В 1964 году артист переехал в Лос-Анджелес, подписал контракт с Capitol Records и создал группу Brasil’65. Коллектив выпустил два альбома, которые плохо продавались. Тогда музыканты пригласили певиц Лани Холл и Биби Фогель, которые пели на английском языке, и переименовались в Brasil’66.

В 1966 году группа представила альбом «Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil’66», который стал платиновым. Самый известный трек с пластинки — кавер на песню «Mas Que Nada» — стал международным хитом.