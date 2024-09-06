Из Telegram убрали функцию «Люди рядом». Вместо нее будет «Бизнес рядом»

Telegram избавился от функции «Люди рядом», сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, эту функцию использовали менее 0,1% пользователей мессенджера, но из‑за нее были проблемы с ботами и мошенниками.

Вместо «Людей рядом» в Telegram появится функция «Бизнес рядом», которая будет показывать «законные, проверенные компании». Эти фирмы смогут отображать каталоги товаров и принимать платежи без проблем.

В мессенджере также отключили загрузку новых медиафайлов в Telegraph — автономный инструмент для ведения блогов. Дуров пояснил, что этот инструмент, по-видимому, использовался не по назначению.

«Хотя 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, создают плохой имидж для всей платформы, подвергая риску интересы почти миллиарда наших пользователей. Вот почему в этом году мы стремимся превратить модерацию в Telegram из области критики в область похвалы», — написал глава мессенджера.

Он также отметил, что число владельцев платной подписки Telegram Premium достигло 10 млн человек.

Павла Дурова задержали в Париже 24 августа. Через 4 дня ему предъявили обвинения по шести пунктам, включая соучастие в мошенничестве и обороте наркотиков, хранении порно, отказе предоставить информацию властям и администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Основателю Telegram грозит до 10 лет тюрьмы, его освободили под залог в 5 млн евро на время расследования, поместили под судебный надзор и запретили выезжать из Франции.

Накануне основатель Telegram опубликовал первый пост после задержания во Франции. По его словам, в Париже его допрашивали в течение четырех дней и заявили, что он может нести личную ответственность за незаконное использование мессенджера другими людьми.