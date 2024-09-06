Роскачество нашло в энергетиках дрожжи и незаявленные синтетические красители

Вчера / 12:59
Стали известны подробности сюжета третьего сезона «Метода»
Вчера / 22:38
В Китае запретили усыновлять детей иностранцам
Вчера / 21:42
Вышел первый тизер переосмысления «Человека-волка» от сценариста «Пилы»
Вчера / 20:54
Умер бразильский музыкант Сержио Мендес — исполнитель «Mas Que Nada» и обладатель «Грэмми»
Вчера / 20:02
Из Telegram убрали функцию «Люди рядом». Вместо нее будет «Бизнес рядом»
Вчера / 19:03
Okko снимет семейное фэнтези, вдохновленное уральскими сказками
Вчера / 17:02
Лето 2024 года стало самым жарким на Земле за всю историю наблюдений
Вчера / 17:00
Создателя «Mr. Freeman» заочно приговорили к 8 годам за фейки об армии
Вчера / 16:51
Японская компания наняла 10 кошек
Вчера / 16:15
Британская прокуратура сняла с Харви Вайнштейна обвинения в сексуальных домогательствах
Вчера / 15:45
Сценарий «Джокера: Безумие на двоих» переписывали в последний момент в трейлере Хоакина Феникса
Вчера / 15:31
В Дубае построят второй по высоте в мире небоскреб
Вчера / 15:18
В России снизился спрос на копирайтеров и редакторов из‑за ИИ
Вчера / 15:05
На крыше музея «Гараж» откроется осенний коворкинг «Яндекса»
Вчера / 14:32
Историческое здание «Крестов» в Петербурге выставят на аукцион
Вчера / 14:26
Вышел тизер фильма «Озеро Каддо» спродюсированного М.Найтом Шьямаланом
Вчера / 13:20
Пятая благотворительная распродажа Miracle Sale фонда «Жизнь как чудо» пройдет в Москве 22 сентября
Вчера / 12:20
Event-директор «Афиши» обсудил влияние музыки на внешний облик города
Вчера / 12:11
Сериал «Монастырь» с Ивлеевой может получить второй сезон
Вчера / 11:51
РКН заблокировал «Горбатую гору» на пиратских сайтах
Вчера / 11:18
Green Day прервали концерт в Детройте из‑за пролетающего дрона
Вчера / 11:01
Telegram ввел модерацию приватных чатов после задержания Дурова
Вчера / 10:56
Deadline: новые «Друзья Оушена» запущены в разработку. Джордж Клуни и Брэд Питт вернутся
Вчера / 10:52
«Перекресток» проводил лето велнес-вечеринкой с йогой на крыше
Обновлено вчера в 10:39
В сети появился проект РКН по учету блогеров с 10 тыс. подписчиков. Ведомство заявило об ошибке
Вчера / 10:00
«Не знаю, что еще можно сказать о Трампе»: «Южный Парк» не будет освещать президентскую гонку
Вчера / 09:39
Скончался рэпер Rich Homie Quan
Вчера / 09:22
Linkin Park возвращаются. Честера Беннингтона заменит Эмили Армстронг
Вчера / 08:52
«Спасибо за мемы»: Павел Дуров опубликовал первый пост после задержания
5 сентября / 22:41
В сети появился отрывок сериала «Губдай» с Дюжевым в роли Байдена
5 сентября / 21:45
Вышел второй трейлер «Злой» с Арианой Гранде
5 сентября / 21:01
В Steam появился симулятор скуфа
5 сентября / 19:53
В Москве таможенники обнаружили в посылках тысячи живых муравьев
5 сентября / 19:21
Вышел трейлер второго сезона анимационного сериала «Аркейн»
5 сентября / 19:18
Вышел тизер нового сериала Тейлора Шеридана «Землевладелец» с Билли Бобом Торнтоном

Роскачество нашло в энергетиках дрожжи и незаявленные синтетические красители

Вчера в 19:08
Фото: Caio Coelho/Unsplash

Роскачество обнаружило незаявленные синтетические красители, дрожжи и избыток сахара в энергетических напитках Lit Energy, Bombbar и Burn. Об этом говорится на сайте организации.

Роскачество проверило 20 популярных марок энергетиков по 57 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки.

В напитке Bombbar были выявлены дрожжи и превышение по числу мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). В нем же обнаружен неуказанный в составе бензоат натрия.

В энергетике Lit Energy от блогера Михаила Литвина нашли незаявленные синтетические красители, включая «желтый солнечный закат FCF Е110». В соответствии с техрегламентом Таможенного союза, он должен сопровождаться пометкой о негативном влиянии на внимание и концентрацию детей. Эта отметка на этикетке Lit Energy имеется, но в составе краситель не указан.

В энергетиках Burn и Lit Energy зафиксировано повышенное содержание сахара — 14,67 и 13,97 грамма на 100 миллилитров соответственно (по опережающему стандарту Роскачества допускается не более 12,5 грамма).

Всем требованиям законодательства и опережающему стандарту Роскачества соответствуют следующие напитки: Flash Up, Red Bull, Gorilla, Tornado, Adrenalin Rush, «Байкал», Jaguar, Genesis и «Армия России». Энергетики HotCat, Volt, E-ON, Drive Me и Target не нарушают требования законодательства, но до опережающего стандарта Роскачества не дотягивают.

Подробности по теме
В пломбире «Мишка на полюсе» и мороженом «Ермолино» нашли кишечную палочку
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами