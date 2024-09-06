Роскачество нашло в энергетиках дрожжи и незаявленные синтетические красители

Роскачество обнаружило незаявленные синтетические красители, дрожжи и избыток сахара в энергетических напитках Lit Energy, Bombbar и Burn. Об этом говорится на сайте организации.

Роскачество проверило 20 популярных марок энергетиков по 57 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки.

В напитке Bombbar были выявлены дрожжи и превышение по числу мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). В нем же обнаружен неуказанный в составе бензоат натрия.

В энергетике Lit Energy от блогера Михаила Литвина нашли незаявленные синтетические красители, включая «желтый солнечный закат FCF Е110». В соответствии с техрегламентом Таможенного союза, он должен сопровождаться пометкой о негативном влиянии на внимание и концентрацию детей. Эта отметка на этикетке Lit Energy имеется, но в составе краситель не указан.

В энергетиках Burn и Lit Energy зафиксировано повышенное содержание сахара — 14,67 и 13,97 грамма на 100 миллилитров соответственно (по опережающему стандарту Роскачества допускается не более 12,5 грамма).