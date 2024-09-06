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Okko снимет семейное фэнтези, вдохновленное уральскими сказками

Вчера в 19:03
Фото: старт съемок/Okko

Okko, продюсерский центр Original Productions и кинокомпания Norm Production запустили съемки «Красного озера» — фэнтези-сериала для всей семьи, основанного на уральских сказках и легендах. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Сериал расскажет о трех семиклассниках — Роме, Асе и Гордее, которые проводят летние каникулы в селе Красный Камень. Однажды, купаясь в озере, Рома находит малахитовый самородок, который дарит ему удивительную способность — все, что он рисует, становится реальностью. Вместе с магическим камнем из глубин старого карьера высвобождается дух рудника Черный Ворон. Он может исполнить любое желание, но требует за это слишком высокую цену. Героям предстоит противостоять древнему злу с помощью крепкой дружбы и чистых помыслов.

Авторами сценария и креативными продюсерами выступили Максим Вахитов и Юлия Галиченко. Режиссерское кресло займет Александр Богуславский («Выжить после»). Главные детские роли исполнят Екатерина Темнова, Алексей Родионов и Сергей Чикин. С ними на экране появятся Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова и другие.

Сценаристка Юлия Галиченко отметила, что часть сюжета будет происходить в 1979 году, а вдохновением для истории послужили сказки Павла Бажова. «Разумеется, мы не стали копировать „Хозяйку Медной горы“ или другие произведения, а придумали свою историю, действие которой происходит на Урале в наше время. Но это не сказка, а скорее мир в духе „Гарри Поттера“, когда магия и наша узнаваемая реальность существуют параллельно», — отметила она.

По словам режиссера Александра Богуславского, разные временные эпохи в сериале будут показаны по-разному. «Настоящее время изображается в формате кадра 2.35:1, что подчеркнет особый поэтический взгляд на реальность происходящего. Сферическое строение изображения в формате 16:9 с широкими углами и ретрооптикой позволит усилить эффект ухода в воспоминания героев о советской молодости. Наконец, самый древний план будет снят в живописном формате 1.66:1 на ультраретрооптике Petzval, которая погрузит зрителя в сказочный мир далекого прошлого», — пояснил он.

Недавно в Okko вышел психологический триллер «Трасса» с Кариной Разумовской в главной роли. Здесь можно прочитать рецензию на сериал от «Афиши Daily».

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