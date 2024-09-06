Японская компания наняла 10 кошек

Японская Qnote, которая специализируется на веб-дизайне и разработке приложений, наняла 10 кошек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Первая кошка по кличке Футаба появилась в компании еще в 2004 году. Теперь она числится председательницей — самой высокопоставленной сотрудницей компании, превосходя по рангу босса, Нобуюки Цуруту. Другим хвостатым работникам назначили различные офисные роли, включая «главного клерка», «менеджера» и «аудитора».

Кроме Футабы, в компании работают ее дети, кошки одного из сотрудников, бродячий кот, кот, которого взяли из кошачьего кафе, и еще один питомец, которого другой работник спас в автокатастрофе.

В фирме было 11 кошек, но одна из них умерла в 2022 году. Сейчас восемь из них живут в офисе на постоянной основе, а две — дома у сотрудника, который берет их на работу.

В 2020 году, когда Qnote переезжала в более крупное четырехэтажное здание, она не забыла о своих самых важных работниках. Специально для кошек там отремонтировали третий и четвертый этажи — покрасили стены, чтобы предотвратить царапины, установили специальные полки и 12 кошачьих туалетов.

С хвостатыми отлично уживаются 32 человека-сотрудника, которым нравится общаться с животными. По словам начальства, кошки помогают в привлечении кадров и в установлении контактов в коллективе. А еще питомцы помогли снизить уровень увольнений в компании.

Сотрудники признают, что кошки могут мешать работать, но это совсем не проблема — ведь так люди будут делать необходимые перерывы.