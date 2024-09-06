Создателя «Mr. Freeman» заочно приговорили к 8 годам за фейки об армии

Хорошевский суд Москвы заочно приговорил автора веб-сериала «Mr. Freeman» Павла Мунтяна* к 8 годам колонии по статье о военных «фейках». Об этом сообщила «Медиазона»*.

Как отмечает издание, в деле обвинение не нашло никаких отягчающих обстоятельств, но учло смягчающие — наличие у Мунтяна двоих маленьких детей. Максимальный срок по этой статье обвинения — 10 лет колонии.

Художника-аниматора заочно арестовали в феврале 2024 года. По данным следствия, Мунтян поддерживал Вооруженные силы Украины после начала военной операции и распространял заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ.

По данным Baza, поводом для возбуждения дела стал пост про Бучу, опубликованный в телеграм-канале Мунтяна в апреле 2022 года. В этой публикации мультипликатор утверждал, что российские военные расстреляли 280 местных жителей.

В апреле 2023-го Мунтяна включили в список иноагентов. В декабре аниматора оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию армии России. На данный момент художник находится не в России.