Британская прокуратура сняла с Харви Вайнштейна обвинения в сексуальных домогательствах

Прокуратура Великобритании прекратила уголовное разбирательство по обвинениям в непристойном нападении в отношении Харви Вайнштейна, передает The Guardian.

В 2022 году Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) предъявила кинопродюсеру обвинения в посягательстве на половую свободу женщины. Предполагаемое преступление было совершено в 1996 году. Сейчас CPS пришла к выводу, что у нее «больше нет реальных перспектив для вынесения обвинительного приговора».

«Мы всегда призываем всех потенциальных жертв сексуализированного насилия обращаться в полицию, и мы будем возбуждать уголовное дело, если будут соблюдены установленные законом требования», — отметил глава отдела CPS по борьбе с особыми преступлениями и терроризмом Фрэнк Фергюсон.

Сооснователь компании Miramax оказался в центре крупнейшего скандала, когда в октябре 2017-го The New York Times опубликовала статью, в которой 13 женщин обвинили Вайнштейна в десятилетиях сексуальных домогательств.

После судебного разбирательства в Нью-Йорке в 2020 году продюсера приговорили к 23 годам тюремного заключения за изнасилование и сексуализированное насилие. В феврале прошлого года он также был приговорен к 16 годам тюрьмы за изнасилование актера в Лос-Анджелесе в 2013 году.