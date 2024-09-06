В Дубае построят второй по высоте в мире небоскреб

Застройщик Azizi Developments планирует построить в Дубае 725-метровый небоскреб «Бурдж-Азизи», который станет вторым по высоте в мире. Об этом компания объявила в своем аккаунте в X.

«Бурдж-Азизи» расположится на Шейх-Зайед-роуд, проект оценивают в 1,63 млрд долларов. Ожидается, что строительные работы завершат в 2027 году.

В здании расположатся торговый центр, элитные резиденции и пентхаусы, кафе и рестораны, семизвездочный отель и «уникальная смотровая площадка». Дизайн будет выполнен в прямоугольных формах, башня будет сужаться с увеличением высоты, фасад полностью остеклят.

По высоте среди небоскребов «Бурдж-Азизи» будет уступать лишь 828-метровой «Бурдж-Халифе», которая тоже находится в Дубае. Однако новое здание превзойдет 679-метровую башню Merdeka 118 в Куала-Лумпуре, которая сейчас на втором месте.

Azizi Developments рассказала о планах построить «Бурдж-Азизи» еще в январе, но тогда не назвала точную высоту здания.