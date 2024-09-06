Лето 2024 года стало самым жарким на Земле за всю историю наблюдений

Лето 2024 стало самым теплым на Земле за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на службу изменения климата Copernicus.

В этом году средняя глобальная температура летом на 0,7 градуса выше средней температуры 1991–2020 годов. Поэтому, согласно данным Copernicus, 2024 год может стать самым теплым в истории человечества.

«Экстремальные явления, связанные с температурой, которые наблюдались этим летом, будут становиться все более интенсивными», — рассказала замдиректора Copernicus Саманта Берджесс.

В Европе летом были побиты многие температурные рекорды. Так, в Австрии, Испании, Финляндии и Швейцарии был самый теплый август за всю историю наблюдений.

Би-би-си подчеркивает, что, несмотря на то что деятельность человека является наиболее значимой причиной повышения глобальной температуры, жара в 2023 и 2024 годах была усилена моделью Эль-Ниньо.