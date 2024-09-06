Сценарий «Джокера: Безумие на двоих» переписывали в последний момент в трейлере Хоакина Феникса

Сценарий фильма «Джокер: Безумие на двоих» несколько раз переписывали в последний момент. В интервью Vanity Fair Леди Гага рассказала, что они регулярно проводили часы в трейлере Хоакина Феникса, изменяя сюжет фильма во время съемок.

«Мы очень часто встречались в трейлере Хоакина и иногда просто рвали сценарий и начинали все сначала. Это был очень крутой раскрепощающий процесс», — сообщила исполнительница роли Харли Квинн.

Филлипс подтвердил слова певицы и признался, что называет Феникса «туннелем в конце света». «Ты думаешь: „Ладно, эта сцена работает, давайте просто пойдем и снимем ее“. А Хоакин такой: „Нет, нет, нет, давай просто быстро обсудим это“, и вот уже три часа спустя ты переписываешь сцену на салфетке», — прокомментировал он.

«Что замечательно в Гага, так это то, что она действительно держит себя в руках как в кадре, так и за ним. Она ночами напролет заучивала свои строчки, а потом мы разрывали их на части. Это был большой труд», — добавил постановщик.

Он отметил, что стремился создать ощущение, как будто сценарий фильма написали сумасшедшие люди: «Как будто психиатрической больницей управляют заключенные».