В России снизился спрос на копирайтеров и редакторов из‑за ИИ

В России снизилось количество вакансий на должности копирайтера и редактора из‑за роста популярности искусственного интеллекта. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на HeadHunter.

По данным сервиса, также наблюдается снижение зарплат, предлагаемых таким специалистам. На фриланс-бирже из‑за нейросетей уменьшилось количество заказов на расшифровку и перевод текстов.

С января по август этого года на hh.ru опубликовали 13,6 тыс. вакансий копирайтера — это на 23% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Число вакансий редактора сократилось почти в два раза — с 12,6 тыс. в 2023-м до 7000 в 2024-м.

Работодатели теперь предлагают копирайтерам зарплату на 21% меньше, чем в прошлом году (58 тыс. рублей), редакторам — на 13% (65,1 тыс. рублей).