Историческое здание «Крестов» в Петербурге выставят на аукцион

«Дом.рф» выставит на аукцион здание бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор госкомпании Виталий Мутко.

По его словам, на территории площадью 3,92 гектара планируют создать «общественно-деловое пространство с музейно-выставочной составляющей».

Аукцион проведут в конце 2024 — начале 2025 года, начальная цена составит примерно 1 млрд рублей. Окончательную цифру «Дом.рф» назовет после завершения официальной оценки в момент объявления торгов.

Тюрьма в здании «Крестов» была открыта с 1893 по 2017 год, а после, до октября 2022-го, там располагалась колония-поселение.

В период Большого террора «Кресты» были переполнены лицами, обвиненными в контрреволюционных преступлениях. В эти годы в тюрьме находились видные представители отечественной науки и культуры: поэт Николай Заболоцкий, историк Лев Гумилев, востоковед Теодор Шумовский, актер Георгий Жженов, маршал Константин Рокоссовский и другие.

В 2013 году власти Петербурга планировали разместить в «Крестах» офисы, арт-отели, дизайнерские шоурумы, магазины и рестораны. Проект хотели реализовать по схеме государственно-частного партнерства, но он не получил развития. В прошлом году передать «Кресты» РПЦ предлагал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.