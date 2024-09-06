Вышел тизер фильма «Озеро Каддо» спродюсированного М.Найтом Шьямаланом

Стриминговый сервис Max показал трейлер фильма «Озеро Каддо» от продюсера М.Найта Шьямалана. Премьера картины состоится 10 октября.
В центре сюжета — таинственное исчезновение восьмилетней девочки, расследование которого неожиданно связывает вместе серию прошлых смертей и исчезновений, навсегда меняя историю одной семьи.
Главные роли в ленте исполнили Дилан О’Брайен («Волчонок», «Бегущий в лабиринте»), Элиза Скэнлен («Воспоминания о будущем»), Дайана Хоппер («Кусь», «Голиаф»), Кэролайн Фальк («Кэролайн»), Сэм Хеннингс («Сверхъестественное»), Эрик Ланж («Антебеллум») и Лорен Амброуз («Клиент всегда мертв»).
По словам продюсеров фильма, на создание проекта их вдохновила фотография настоящего озера Каддо в интернете, которая привела к многочисленным визитам в кипарисовый лес, расположенный на границе Техаса и Луизианы.