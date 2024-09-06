На крыше музея «Гараж» откроется осенний коворкинг «Яндекса»

Сегодня в 15:05

«Яндекс» откроет коворкинг на крыше музея «Гараж» в парке Горького. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

В коворкинге будет 60 мест. В нем можно будет работать, посещать коуч-сессии, паблик-токи, кинопоказы, играть в пинг-понг, настольные игры и слушать диджей-сеты.

На протяжении месяца работы коворкинга в нем будут проходить экспертные сессии от «Яндекса» и «Гаража» на темы технологий и искусства.

Спикерами будут куратор выставок «Яндекс Музея» Александра Пучкова, руководитель службы рекомендаций развлекательных сервисов «Яндекса» Александр Сафронов, художник, пионер нет-арта и кибермузыкант Алексей Шульгин и другие.