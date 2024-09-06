Пятая благотворительная распродажа Miracle Sale фонда «Жизнь как чудо» пройдет в Москве 22 сентября

Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» анонсировал пятую благотворительную распродажу Miracle Sale. Она состоится 22 сентября в отеле The Carlton по адресу Тверская, 3.

Участники за пожертвования смогут найти вещи со скидками до 90%, а вырученные средства пойдут в помощь подопечным фонда, страдающим тяжелыми заболеваниями печени.

В событии примут участие более 50 российских и зарубежных брендов. Среди них — Ekonika, Mavelty, Leru, Roseville, Ivolga, ANRO couture, CREAM CASHMERE, Kateline, Post Meridiem, Borodin-style, MYC, «Ольга Сказкина», Merry Perry, Valber и другие.

На распродаже можно будет купить украшения и аксессуары от КоКо, SHU SHA, Snifferson, 2littleGirls, изделия для дома от Notem и Vera kim candles, Paloma, Tkano, а также книги от издательства «МИФ» и проекта RE:BOOKS.

Личные вещи для Miracle Sale передадут друзья фонда — инфлюэнсеры Лаура Джугелия, Полина Аскери, Ксения Береснева, Софья Якуба и Наталья Латинович.