Стали известны подробности сюжета третьего сезона «Метода»

В Петербурге стартовали съемки третьего сезона психологического триллера «Метод». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Кинопоиска».

Стриминг раскрыл подробности продолжения, согласно которым после событий второго сезона прошло больше пяти лет.

Родион Меглин перестал работать один и теперь собирает особый отдел по борьбе с маньяками из следователей-социопатов. Все они превосходно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране.

«Чтобы никто из членов группы не сорвался, они всегда работают в паре и приглядывают друг за другом. Но система разваливается, когда к группе присоединяется Лера — девушка, которая не способна сдерживать своих внутренних демонов», — гласит синопсис.

«Метод-3» выйдет в 2025 году на «Кинопоиске» — через десять лет после премьеры первого сезона. Над продолжением шоу поработает творческая команда, придумавшая и создавшая первый сезон. В ее составе — режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский.