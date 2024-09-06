Event-директор «Афиши» обсудил влияние музыки на внешний облик города

Event-директор «Афиши» Яков Трахман поучаствовал в паблик-токе «Атмосфера города» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030». На площадке Дома культуры «ГЭС-2» организаторы главных летних фестивалей обсудили, как музыка влияет на облик города.

Трахман рассказал про возрождение Пикника «Афиши», который был культовым у целого поколения. «У нас была новая команда на 90%, но при этом были и те, кто стоял у истоков Пикника и помогли нам сохранить важные для атмосферы детали», — отметил он.

По словам event-директора, когда зашла речь о возрождении фестиваля, помимо новых гостей, команда хотела привлечь тех, кто ходил на него 10, 15, 20 лет назад, так как комьюнити — главная ценность любого фестиваля.

«Мне кажется, нам это удалось, при этом не слишком зацикливаясь на повторении старого и предложив много нового. Потому что всё в мире меняется, и Пикник не исключение — в этом году он впервые проходил два дня и погостил в Петербурге», — сказал он.

В разговоре с коллегами Трахман также отметил, что, хотя сам родом из Петербурга, считает Москву более комфортной для больших мероприятий за счет уже подготовленных площадок и инфраструктуры. Однако, по его словам, городу не хватает своей «визитной карточки».

«В Москве не проводится фестиваль, который бы ассоциировался с ней напрямую. Например, есть фестиваль Sziget в Будапеште, он проводится с 1993 года в одном месте и находится с городом в очень плотной синергии. Когда мы слышим про „Алые паруса“, сразу думаем о Петербурге. У Москвы пока такого мероприятия нет». Яков Трахман

После этого основатель Московского центра урбанистики при МГУ им. Ломоносова Сергей Капков предложил провести музыкальный фестиваль не на отдельной площадке, а интегрировать его прямо в городское пространство. На это Трахман ответил, что сначала необходимо обсудить с городом ограничения по шуму.

«Летние фестивали вкладывают большое количество ресурсов в световое оборудование, спецэффекты, подсветку сцен и пространств, поэтому было бы здорово иметь возможность не обрывать мероприятия в 23.00, а уходить хотя бы немного в ночь.