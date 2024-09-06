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Сериал «Монастырь» с Ивлеевой может получить второй сезон

Сегодня в 12:11
Фото: «Кинопоиск»

Сериал «Кинопоиска» «Монастырь» может получить второй сезон. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Официально новость не подтверждается. Телеграм-канал утверждает, что во втором сезоне будет шесть серий, за продакшен отвечает «Лунапарк».

Над первым сезоном работал Александр Молочников. Кто станет сценаристом и режиссером, неизвестно. Сюжет и каст также пока неизвестны.

Первый сезон рассказывает о девушке, которая спасается от преследования в стенах монастыря. В сериале снялись Настя Ивлеева, Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев и Светлана Иванова.

В феврале этого года фильм «Мальвина» с Ивлевой лишился даты выхода. Премьера картины должна была состояться 28 марта. Официальная причина переноса не уточнялась.

Однако ранее ТАСС со ссылкой на источники писал, что «Мальвина» все еще находится на постпродакшене. Новость об отмене релиза появилась через несколько месяцев после «голой» вечеринки.

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