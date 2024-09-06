Сериал «Монастырь» с Ивлеевой может получить второй сезон

Сериал «Кинопоиска» «Монастырь» может получить второй сезон. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Официально новость не подтверждается. Телеграм-канал утверждает, что во втором сезоне будет шесть серий, за продакшен отвечает «Лунапарк».

Над первым сезоном работал Александр Молочников. Кто станет сценаристом и режиссером, неизвестно. Сюжет и каст также пока неизвестны.

Первый сезон рассказывает о девушке, которая спасается от преследования в стенах монастыря. В сериале снялись Настя Ивлеева, Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев и Светлана Иванова.

В феврале этого года фильм «Мальвина» с Ивлевой лишился даты выхода. Премьера картины должна была состояться 28 марта. Официальная причина переноса не уточнялась.