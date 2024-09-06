РКН заблокировал «Горбатую гору» на пиратских сайтах

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Роскомнадзор заблокировал фильм-мелодраму «Горбатая гора» на пиратских сайтах. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, ведомство добавило в реестр запрещенных сайтов ссылки на страницы с фильмом на трех таких сервисах.

В январе 2023 года «Горбатую гору» и «Назови меня своим именем» удалили из российских онлайн-кинотеатров из‑за закона об ЛГБТ*.

Американская мелодрама Энга Ли рассказывает о любви двух ковбоев и считается первым гей-вестерном. Премьера «Горбатой горы» состоялась в 2005 году на Венецианском кинофестивале, где она получила главную награду «Золотой лев».

Лента также получила три премии «Оскар» за лучшую режиссуру, лучший адаптированный сценарий и лучший оригинальный саундтрек.