Green Day прервали концерт в Детройте из‑за пролетающего дрона

Сегодня в 11:18

Во время концерта в Детройте Green Day поспешно покинули сцену, после того, как над площадкой пролетел несанкционированный дрон.

На видео, распространенном в социальных сетях, Билли Джо Армстронг и группа исполняли трек «Longview» в парке Comerica, когда на сцену выбежал сотрудник службы безопасности и заставил группу быстро покинуть площадку.

После нескольких минут тишины на видеоэкране появилось сообщение для зрителей: «Шоу приостановлено. Пожалуйста, ожидайте подробностей».

Полиция обнаружила человека, который управлял устройством возле парка «Комерика». «Он задержан в ожидании дальнейшего расследования», — сказал капитан полиции Дэн Донаковски.

Группа вернулась на сцену спустя примерно 10 минут после эвакуации, продолжив «Longview» с того места, где остановилась, и затем перейдя к «Welcome to Paradise».