Telegram ввел модерацию приватных чатов после задержания Дурова

Telegram удалил со своей страницы FAQ формулировку о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Теперь пользователи смогут жаловаться модераторам на противоправный контент в чатах и частных группах мессенджера.

Как отмечает РБК, ранее в разделе было указано, что «все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными» и администрация мессенджера «не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними».

Теперь же там говорится, что «во всех приложениях Telegram есть кнопки «Пожаловаться», которые позволят «всего за несколько нажатий сообщать модераторам о незаконном контенте». Для этого нужно нажать на сообщение или удерживать его, после чего всплывает меню с этой кнопкой.

Нововведение появилось спустя две недели после задержания Павла Дурова во Франции. В частности, власти страны обвиняют предпринимателя в недостаточной модерации контента и отказе сотрудничать с властями по вопросам борьбы с наркоторговлей и детской порнографией.

Накануне основатель Telegram опубликовал первый пост после задержания во Франции. По его словам, в Париже его допрашивали в течение четырех дней и заявили, что он может нести личную ответственность за незаконное использование мессенджера другими людьми.