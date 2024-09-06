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Telegram ввел модерацию приватных чатов после задержания Дурова

Сегодня в 11:01
Фото: Du Rove’s Channel/Telegram

Telegram удалил со своей страницы FAQ формулировку о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Теперь пользователи смогут жаловаться модераторам на противоправный контент в чатах и частных группах мессенджера.

Как отмечает РБК, ранее в разделе было указано, что «все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными» и администрация мессенджера «не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними».

Теперь же там говорится, что «во всех приложениях Telegram есть кнопки «Пожаловаться», которые позволят «всего за несколько нажатий сообщать модераторам о незаконном контенте». Для этого нужно нажать на сообщение или удерживать его, после чего всплывает меню с этой кнопкой.

Нововведение появилось спустя две недели после задержания Павла Дурова во Франции. В частности, власти страны обвиняют предпринимателя в недостаточной модерации контента и отказе сотрудничать с властями по вопросам борьбы с наркоторговлей и детской порнографией.

Накануне основатель Telegram опубликовал первый пост после задержания во Франции. По его словам, в Париже его допрашивали в течение четырех дней и заявили, что он может нести личную ответственность за незаконное использование мессенджера другими людьми.

«Резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы роста, которые облегчили преступникам злоупотребление нашей платформой. Именно поэтому я поставил перед собой личную цель — обеспечить значительное улучшение ситуации в этом отношении. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и в ближайшее время я расскажу вам о наших успехах», — написал предприниматель.

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