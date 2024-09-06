Deadline: новые «Друзья Оушена» запущены в разработку. Джордж Клуни и Брэд Питт вернутся

В работу запущена следующая часть «Друзей Оушена». Deadline со ссылкой на источники сообщает, что Джордж Клуни и Брэд Питт возвращаются и они уговаривают Эдварда Бергера («На Западном фронте без перемен») выступить режиссером.

По данным СМИ, Warner Bros. и Smokehouse усердно работают над «14 друзьями Оушена», которые станут первым фильмом без режиссера Стивена Содерберга.

Во время промо фильма «Волки» Клуни рассказал, что у них есть сильный сценарий в духе «Уйти красиво». Премьера последнего фильма с Клуни и Питтом состоялась на 81-м Венецианском кинофестивале.