Deadline: новые «Друзья Оушена» запущены в разработку. Джордж Клуни и Брэд Питт вернутся

В работу запущена следующая часть «Друзей Оушена». Deadline со ссылкой на источники сообщает, что Джордж Клуни и Брэд Питт возвращаются и они уговаривают Эдварда Бергера («На Западном фронте без перемен») выступить режиссером.
По данным СМИ, Warner Bros. и Smokehouse усердно работают над «14 друзьями Оушена», которые станут первым фильмом без режиссера Стивена Содерберга.
Во время промо фильма «Волки» Клуни рассказал, что у них есть сильный сценарий в духе «Уйти красиво». Премьера последнего фильма с Клуни и Питтом состоялась на 81-м Венецианском кинофестивале.
Его сюжет рассказывает о двух криминальных авторитетах, которые обнаруживают, что их обоих наняли для выполнения одного и того же смертельно опасного задания. Теперь, чтобы получить награду, они вынуждены работать вместе.