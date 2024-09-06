«Не знаю, что еще можно сказать о Трампе»: «Южный Парк» не будет освещать президентскую гонку

В новом интервью Vanity Fair создатели «Южного Парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун рассказали, что мультсериал вернется только в 2025 году, то есть пропустит президентские выборы 2024 года и борьбу между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Паркер и Стоун сказали, что они специально отложили сезон, потому что больше не заинтересованы в высмеивании Трампа в сериале, но Паркер добавил, что они также «ждут, пока Paramount разберется со всем своим дерьмом».

Ни один из создателей не уточнил, что Паркер имел в виду, говоря о Paramount, но в последние несколько месяцев студия находится на стадии предполагаемой продажи. В настоящее время Paramount Global пребывает в процессе слияния со Skydance, после того как в начале июля две компании достигли соглашения на сумму 8 млрд долларов.

Относительно намеренного пропуска президентских выборов 2024 года Стоун отметил: «Мы пытались сделать „Южный Парк“ во время четырех или пяти президентских выборов, и это так сложно: это такой скрежет в голове, и кажется, что он приобретает непомерное значение».

«Очевидно, что это чертовски важно, но это как бы берет верх над всем, и мы просто меньше веселимся. Я не знаю, что еще можно сказать о Трампе», — добавил Паркер.