Скончался рэпер Rich Homie Quan

Атлантский рэпер Rich Homie Quan, известный благодаря хитам «Flex (Ooh, Ooh, Ooh)» и «Type of Way», умер в возрасте 34 лет, передает Variety со ссылкой на медицинского эксперта округа Фултон. Причина смерти неизвестна.

За свою карьеру артист, настоящее имя которого Декуантес Девонтей Ламар, прославился мелодичным стилем и запоминающимися хуками, выпустив один сольный студийный альбом — «Rich as in Spirit» 2018 года, а также множество микстейпов и EP.

Он стал значимой фигурой в хип-хопе, добившись успеха благодаря своему самому громкому синглу 2015 года «Flex (Ooh, Ooh, Ooh)», а также участию в треке YG «My N-a», который занял 19-е место в Billboard Hot 100.

Куан родился 4 октября 1989 года в Атланте. В 2010-х годах он начал создавать музыку в стиле трэп и сотрудничать с рэперами Gucci Mane, 2 Chainz, YG, Young Thug, Trinidad James и другими.

Помимо сольной музыки, Куан когда‑то тесно общался с Тагом. Они были основными членами коллектива Rich Gang и сотрудничали на альбоме 2014 года «Rich Gang: Tha Tour Pt. 1». Их совместный сингл «Lifestyle» занял 16-е место в Hot 100. В последующие годы между ними сложились напряженные отношения из‑за ссоры, вызванной налетом на дом Тага в 2015 году.